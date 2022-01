Gzira, Malta (ots/PRNewswire) -Der Online-Glücksspielmarkt wächst extrem schnell und bricht mehr und mehr Rekorde. In Kombination mit intelligenten Kryptolösungen eröffnet die Branche neue Möglichkeiten für Betreiber und Akteure. Beobachtung der Expansion des Krypto-Raums, BGaming (https://www.bgaming.com/?utm_source=newswire&utm_medium=PR) hebt die wichtigsten Trends hervor, die die iGaming-Branche beeinflusst haben.Fesselnde Mechanik. Der sich wandelnde Markt erfordert von den iGaming-Anbietern Innovation und Flexibilität. Das Wachstum des Krypto-Glücksspiels hat zu neuen bahnbrechenden Mechanismen geführt. Eines der Beispiele ist "Crush". Durch den Mehrspielermodus gewann diese Art von Spiel schnell an Popularität und bleibt bei den Betreibern und vor allem den Kryptospielern gefragt.Space XY (https://www.bgaming.com/games/space-xy/?utm_source=newswire&utm_medium=PR)von BGaming ist ein Crash-Multiplayer-Spiel, das vor kurzem in Casinos weltweit erschienen ist. Das Spiel ist Teil eines Spielepakets für Krypto-Projekte geworden."Wir sehen, dass Krypto-Projekte ein integraler Bestandteil des Online-Glücksspiels sind. Space XY ist nicht nur ein neues beliebtes Crash-Spiel. Es eröffnet uns einen völlig neuen Horizont von Multiplayer-Spielen, die in den kommenden Jahren rocken werden!", bemerkte Kate Puteiko, CS Marketing Manager bei BGaming.Einfach und doch auffallend. Der Krypto-Boom bringt neue Visionen für das Spieldesign und macht den Hypercasual-Stil hyperpopulär. Die supereinfache Benutzeroberfläche in Kombination mit unkomplizierten Grafiken macht das Spiel schnell und bequem für jedes Gerät.Aleksey Ulanov, leitender Designer bei BGaming: "Der Hypercasual-Stil wurde von Programmierern erfunden, die sich nicht um das Design kümmerten. Gleichzeitig funktionieren Hypercasual Games auch auf langsamen Handys und erfordern keine hohe Internetgeschwindigkeit. Es ist sehr gut für schnelle Spiele geeignet."Provably Fair. Der auf Kryptographie basierende Algorithmus ermöglicht es den Spielern, die Ergebnisse des Spiels zu überprüfen, was das Online-Glücksspiel sicherer macht. Laut Statistik speichern Provably Fair Spiele (https://www.bgaming.com/games/provably-fair/?utm_source=newswire&utm_medium=PR) die Spitzenpositionen viel länger als andere. BGaming war das weltweit erste Unternehmen, das ein einzigartiges Verifizierungssystem für Online-Slots angeboten hat. Dies trug dazu bei, die Loyalität der Spieler gegenüber Online-Casinospielen zu erhöhen."Das Provably Fair System von BGaming vereint die besten Aspekte der bestehenden Alternativen. Wir wollten neben den Spielen noch etwas anderes anbieten und waren klug genug, unser System so anzupassen, dass es die beste Benutzererfahrung bietet" , kommentiert Marina Ostrovtsova, Direktorin bei BGaming.Alle Arten von Inhalten für Krypto-Casinos, an denen das Interesse wächst, werden im Jahr 2022 mit Sicherheit im Fokus der iGaming-Anbieter stehen."Wir arbeiten an einem Paket von Krypto-Würfelspielen und werden den Betreibern neue Versionen von Plinko (https://www.bgaming.com/games/plinko/?utm_source=newswire&utm_medium=PR), Rocket Dice und Head & Tails anbieten. Wir bemühen uns, allen Markttendenzen gerecht zu werden, und wir sehen, dass diese Produkte gefragt sein werden", betonte Alexandr Shavel, Leiter der BizDev-Abteilung bei BGaming.BGaming ist ein schnell wachsender Spieleanbieter, der Glücksspiele in Spiele umwandelt. Dank eines Expertenteams und eines spielerorientierten Ansatzes entwickelt das Studio ansprechende Produkte, die in über 700 Online-Casinos weltweit angeboten werden. BGaming ist das erste Spielestudio der Welt, das Kryptowährungen unterstützt. Heute umfasst das Portfolio der Marke mehr als 70 Spiele.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1730796/1.jpgPressekontakt:Alexandra Kavelich,alexandra.kavelich@bgaming.com ,+375 29 376 10 86Original-Content von: BGaming, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156159/5127180