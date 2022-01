Der niederländische Ersatzbrennstoffspezialist N+P hat eine Sortieranlage des Entsorgers Viridor in Crayford bei London für einen ungenannten Preis übernommen. Die Transaktion ist nach Angaben von N+P die erste in einer Reihe von geplanten Investitionen in einem Gesamtumfang von 75 Mio Pfund, die das Unternehmen dieses Jahr im Vereinigten Königreich umsetzen will. Stijn Jennissen, der kaufmännische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...