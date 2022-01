FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.01.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 960 (980) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 2450 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 265 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 880 (900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MONEYSUPERMARKET TARGET TO 260 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2250 (2500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4400 (4500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 245 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3075 (3000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1145 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2800 (2500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 630 (575) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 295 (310) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 130 (160) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES ANGLE WITH 'BUY' - TARGET 195 PENCE - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 670 (640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 640 (510) PENCE - BERENBERG RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 640 (510) PENCE - CITIGROUP CUTS COMPUTACENTER TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2675 (3260) PENCE - CITIGROUP RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5400 (5200) P - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 4040 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 375 (440) P - 'UP' - CREDIT SUISSE CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 210 (213) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (235) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5075 (4801) P - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 365 (340) PENCE - 'UP' - CREDIT SUISSE RAISES NETWORK INTERNATIONAL TARGET TO 430 (420) PENCE - 'OP' - CREDIT SUISSE RAISES REDROW PRICE TARGET TO 800 (745) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1130 (951) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP RAISES HAYS TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - EXANE BNP RAISES INTERCONTI HOTELS TO 'NEUTRAL' (UNDERP,) UND PRICE TARGET AUF 4800 P - EXANE BNP RAISES INTERCONTI HOTELS TO 'NEUTRAL' (UNDERP.) AND TARGET TO 4800 P - EXANE BNP RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2750 PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2160 (2400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1500 (1610) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 325 (345) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 430 (460) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2750 (2600) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3700 (4300) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 8300 (8200) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 720 (610) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS N BROWN PRICE TARGET TO 43 (50) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 256 (278) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 247 (244) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BP PRICE TARGET TO 475 (460) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1390 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 323 (318) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2650 (3015) PENCE - 'NEUTRAL'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 725 (700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'



