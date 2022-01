Wenn es um komplexen Anlagenbau wie zum Beispiel für ein Kernkraftwerk geht, kennen sich die Fachleute der eqe GmbH bestens aus. Doch die komplexe Softwarelandschaft hatte im Unternehmen auf Dauer nichts mehr verloren. So machten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem kompetenten Software-Partner und einem passenden umfassenden ERP-System - und sie wurden fündig.Wenn es um komplexen Anlagenbau wie zum Beispiel für ein Kernkraftwerk geht, kennen sich die Fachleute der eqe GmbH aus dem aargauischen Schöftland seit 2012 bestens aus. Doch die in den zehn Jahren entstandene komplexe Softwarelandschaft hatte im Unternehmen auf Dauer nichts mehr verloren. So machten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem kompetenten Software-Partner und einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...