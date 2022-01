Neckarsulm (ots) -Kaufland ist vom Top Employers Institute erneut als Top Arbeitgeber in Deutschland und Europa ausgezeichnet worden. Alle acht Länder, in denen der Einzelhändler vertreten ist, nahmen am Zertifizierungsprozess teil und erhielten das Siegel, das herausragende Arbeitgeberqualitäten bescheinigt. Kaufland Deutschland erhält die Auszeichnung bereits zum vierten Mal in Folge. Die Verleihung fand am 20. Januar online statt.Das Top Employers Institute untersucht Unternehmen auf ihre Leistungen im Personalbereich. Betrachtet werden verschiedene Aspekte und Teilbereiche wie Talentstrategie und -akquisition, Training und Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, Karriereplanung sowie Benefits und Unternehmenskultur. Kaufland Deutschland erzielte übergreifend sehr gute Ergebnisse und steigerte damit sogar die Vorjahresergebnisse, insbesondere in den Bereichen Führung, Organisation und Entwicklung, Arbeitsumfeld, Benefits, Diversität und Inklusion."Diese unabhängige Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer Personalarbeit. Nur durch die vielen motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können wir unseren Kunden jeden Tag ein hervorragendes Einkaufserlebnis bieten. Das motiviert uns, das Arbeits- und Entwicklungsumfeld für unsere Mitarbeiter stetig weiterzuentwickeln", sagt Angela Stoffers, Bereichsvorstand Personal."In Anbetracht des anspruchsvollen Jahres, welches wie das Jahr zuvor Unternehmen auf der ganzen Welt beeinflusst hat, hat Kaufland weiterhin gezeigt, dass es die Aufrechterhaltung exzellenter Mitarbeiterpraktiken am Arbeitsplatz priorisiert.", sagt David Plink, CEO des Top Employers Institutes.Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit über 1.350 Märkten und über 139.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Ob in Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien, Kroatien oder der Republik Moldau, überall steht Kaufland für niedrige Preise, relevante Auswahl, überzeugende Qualität und einen einfachen Einkauf.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5127236