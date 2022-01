... eingebrochen. Nach dem Boom in der Pandemie rechnet der Videostreaming-Marktführer mit deutlich schwächeren Neukundenzahlen.



Das Management setzt für das laufende Quartal 2,5 Mio. neue Kunden an. Nachdem im Q4 rund 8,3 Mio. neue Verträge geschlossen wurden, hatten die Anleger keinen so deutlichen Rückgang erwartet.



Mit 221,8 Mio. zahlenden Kunden erzielte NETFLIX im Schlussquartal 7,7 Mrd. $ Umsatz (+ 16 %) sowie 607 Mio. $ Gewinn (+ 12 %). Nachbörslich gab die NETFLIX-Aktie rund 100 $ nach (- 19,7 %).



