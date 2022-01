An der HSG.Retail Tech Konferenz werfen Handels- und Tech-Unternehmen gemeinsam einen Blick in die digitale Zukunft des Handels.St. Gallen - An der HSG.Retail Tech Konferenz werfen Handels- und Tech-Unternehmen gemeinsam einen Blick in die digitale Zukunft des Handels. Prominente Unternehmensvertreter globaler Technologie-Giganten zeigen anschaulich, wie Händler mithilfe von State-of-the-Art Technologien Wettbewerbsvorteile erzeugen und Kundenbedürfnisse besser erfüllen können. Die HSG .Retail Tech Konferenz richtet sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...