Europäische Indizes handeln schwächer DE30 testet 50%-Retracement der Mitte Dezember begonnenen Aufwärtsbewegung Airbus-Streit mit Qatar Airways verschärft sich Die europäischen Aktienmärkte notieren in der letzten Sitzung der Woche niedriger, nachdem die Wall Street gestern einen weiteren Tag mit starken Rückgängen zu verzeichnen hatte. Fast alle europäischen Blue-Chip-Indizes notieren aktuell über 1% niedriger. Die Indizes aus Russland und Polen liegen mit einem Minus von 1,6 bis 17% am weitesten zurück, während die Aktien aus Spanien und dem Vereinigten Königreich mit einem Minus von "nur" 0,7 bis 0,9% besser abschneiden. Der Wirtschaftskalender für den Rest des Tages ist überschaubar, aber Händler sollten um die Eröffnung der Wall Street (15:30 Uhr) auf der Hut sein, da zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Tagen größere ...

