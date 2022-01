DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

Wie in jedem Jahr haben wir uns zum Jahreswechsel mit einer Rückschau auf die Jahreskanäle des Vorjahres und der Festlegung der neuen Jahreskanäle beschäftigt. Damit definieren wir die Bandbreiten für die Haupt-Assetklassen, innerhalb derer wir die jeweiligen Quoten antizyklisch steuern. Zum Jahresende Zeit häufen sich traditionsgemäß die Kapitalmarkt-Prognosen, welche die Banken, Brokerhäuser und Finanzdienstleister veröffentlichen. Während jede dieser Prognosen für sich allein genommen nur eine relativ geringe Aussicht auf eine "Punktladung" hat, stecken die Prognosen in ihrer Gesamtheit das Terrain ab, das die Experten für wahrscheinlich halten. Auf Basis dieser Prognosewolke haben wir eigene statistische Berechnungen vorgenommen und daraus unsere CSR-Jahreskanäle 2022 abgeleitet. Hier geht es zu den aktuellen CSR-Jahreskanälen

https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-jahreskanaele.html Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Seit ihrer Gründung Anfang des Jahres 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt. Die CSR betreut für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit ca. 1,6 Mrd. Euro. Die Publikumsfonds der CSR zeichnen sich in der Historie durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnissen aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen deren Sicherheitsbedürfnis wir insoweit gerecht werden können, sind bestens bei uns aufgehoben. Weitere Informationen zur CSR Beratungsgesellschaft mbH finden Sie auf unserer Website:

