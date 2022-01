Der Silberpreis konnte im neuen Jahr wieder Boden gutmachen und legte kräftig zu. Dabei hilft auch die anhaltend starke Nachfrage aus der Photovoltaikindustrie. Aktuell aber dürften charttechnische Marken für die weitere Preisbildung entscheidend sein.

Neue Hoffnung im neuen Jahr!

Nachdem der Silberpreis das neue Jahr mit neuen Tiefs startete, hat sich das Bild nun deutlich aufgehellt. Die Unzennotiz konnte in den vergangenen zwei Wochen zulegen und dabei auch den Goldpreis outperformen. Das Gold/Silber-Verhältnis ist auf 75 und damit den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen. Inzwischen notiert Silber knapp unter der Marke von 24,50 US-Dollar je Unze. Ein Faktor für diese Bewegung aus dem Tief heraus war sicherlich das Ende der Dollar-Rallye. Der Greenback scheiterte zuletzt an wichtigen technischen Widerstandsmarken. Zum anderen aber hinterlässt möglicherweise auch der Solarboom seine Spuren. Silber ist in dieser Branche gefragt und unersetzlich. In China wurden 2021 gemäß Angaben der National Energy Administration rund 51 GW an Solarkapazitäten neu installiert. Das ist ein neuer Rekordwert. In diesem Jahr sollen sogar weitere 75 GW hinzukommen. Damit soll der Volksrepublik der nächste Schritt ...

