(shareribs.com) San Francisco 21.01.2022 - Der Streaminganbieter Netflix hat seine Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorgelegt. Das Kundenwachstum war schwach - die Aktie sackt um 20 Prozent ab. Netflix gehörte am Anfang der Pandemie zu den Gewinnern. Gerade in den USA haben wochenlange Lockdowns zu einem wachsenden Konsum bei Streamingdiensten gesorgt. Dies stärkte aber auch die Konkurrenz, was ...

