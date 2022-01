Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt 19 weitere Länder zum Corona-"Hochrisikogebiet". In Europa sind dies der Kosovo und Rumänien.



Darüber hinaus sind auch Algerien, Bhutan, Brasilien, Chile, Ecuador, Indien, Japan, Kasachstan, die Malediven, Marokko, die Republik Moldau, die Mongolei, Nepal, Paraguay, Saudi-Arabien, Tunesien und Usbekistan wieder in der zweithöchsten Kategorie. Die Änderung wird am Sonntag um 0 Uhr wirksam, teilte das RKI mit. Die allerhöchste Kategorie mit den schärfsten Einschränkungen, die sogenannten "Virusvariantengebiete", bleibt weiter unbesetzt.

