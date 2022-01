DJ Schlumberger übertrifft Erwartungen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Schlumberger Ltd hat mit ihrem Ergebnis die Schätzungen für das vierte Quartal übertroffen und geht davon aus, dass die Nachfrage der Branche vor einem mehrjährigen Wachstumszyklus steht. Der Ölfeldausrüster mit Sitz in Houston, Texas, erzielte im vierten Quartal einen Nettogewinn von 601 Millionen Dollar oder 42 Cent pro Aktie, gegenüber 374 Millionen Dollar oder 27 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 41 Cent und damit über dem Factset-Konsens von 39 Cent.

Der Umsatz kletterte um 13 Prozent auf 6,225 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls über dem Factset-Konsens von 6,085 Milliarden US-Dollar.

"Mit Blick auf das Jahr 2022 sind die Makrofundamentaldaten der Branche aufgrund der Kombination aus einer prognostizierten stetigen Nachfrageerholung, einem zunehmend angespannten Angebotsmarkt und unterstützenden Ölpreisen sehr günstig", sagte Chief Executive Olivier Le Peuch in einer Erklärung. "Wir glauben, dass dies zu einem erheblichen Anstieg der Investitionen in der Branche führen wird, mit gleichzeitigem zweistelligem Wachstum auf den internationalen und nordamerikanischen Märkten."

