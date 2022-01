Das EUR/CHF-Währungspaar kostet am frühen Nachmittag 1,0345 nach 1,0380 am Vorabend, bei USD/CHF sind es 0,9127 nach 0,9173.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag seine Vortagesverluste zum US-Dollar grösstenteils wettgemacht. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,1336 US-Dollar. Der Franken legte derweil zu beiden Hauptwährungen deutlich zu. Das EUR/CHF-Währungspaar kostet am frühen Nachmittag 1,0345 nach 1,0380 am Vorabend, bei USD/CHF sind es 0,9127 nach 0,9173. Kursgewinne verzeichnete auch der japanische Yen.

