Mit der Datenbrille Google Glass war der Konzern damals früh dran. Mit dem neuen Project Iris soll Google nun an einem AR-Headset arbeiten, um gegen Meta und Apple anzutreten. Mit dem VR-Plattform Daydream hatte Google wenig Erfolg. Nur drei Jahre nach der Ankündigung hatte der Hersteller sie schon wieder eingestampft. Nun werkelt der Konzern an einem AR-Headset, das intern den Codenamen Project Iris trage und 2024 auf den Markt kommen soll, das berichtet The Verge. Project Iris: Googles AR-Headset könnte 2024 erscheinen The Verge will die Informationen von zwei mit ...

