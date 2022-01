Microsoft wird Activision Blizzard für satte 70 Milliarden US-Dollar übernehmen. Nun hat sich Xbox-Chef Phil Spencer via Twitter zu Wort gemeldet - und will vor allem "Call of Duty"-Fans beruhigen. Mit der historischen Übernahme von Activision Blizzard mit einem Gesamtvolumen von 70 Milliarden US-Dollar gehen zahlreiche Top-Titel wie "World of Warcraft", "Diablo" und "Call of Duty" (CoD) an Microsoft. Der Deal soll bis Mitte 2023 abgeschlossen werden. Kein Wunder, dass die Gaming-Branche nun wild darüber spekuliert, wie es mit den beliebten Spielen weitergeht. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...