Digitales Arbeitsmeeting statt Geschäftsreise, gemeinsames Feierabendbier auf Zoom statt in der Kneipe: Vieles hat sich während der Corona-Pandemie ins Internet verlagert. Das zeigt sich nun auch an einer Auswertung des Datenverkehrs. Der Internetverkehr hat im zweiten Corona-Jahr weiter deutlich zugenommen. Der weltweit führende Internetknoten-Betreiber DE-CIX verzeichnete 2021 einen deutlichen Anstieg seines Datenverkehrs. An den Internetknoten wurden in diesem Zeitraum insgesamt über 38 Exabyte Daten ausgetauscht. Das entspricht der Speicherkapazität von mehr als 300 Millionen Smartphones mit jeweils 128 GB Speicherplatz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...