Paris (ots/PRNewswire) -Armani beauty freut sich, bekanntgeben zu können, dass die amerikanische Schauspielerin Tessa Thompson das neueste Beauty-Gesicht sein wird. Thompson wird in den Kampagnen für die ikonische LUMINOUS SILK FOUNDATION und den neuen Lippenstift LIP POWER zu sehen sein, für die der schwedische Fotograf Mikael Jansson engagiert wurde.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9006951-armani-beauty-announcing-tessa-thompson-as-the-newest-beauty-face/Mit der in 40 Nuancen für alle Hautfarben erhältlichen LUMINOUS SILK FOUNDATION brachte Armani seine Philosophie, den Teint im Handumdrehen zu perfektionieren, erstmals konkret zum Ausdruck. LIP POWER ist ein langanhaltender Satin-Lippenstift, der mit schützenden komfortablen Ölen und hochintensiven Pigmenten formuliert wurde, für lebendige Farbe, die den ganzen Tag lang hält, und ein komfortables und leichtes Lippengefühl. Dank der innovativen tropfenförmigen Spitze lässt er sich besonders leicht auftragen und sorgt für präzise, definierte Linien."Meine Idee von Schönheit gilt für jede Frau, sie unterstreicht ihre Persönlichkeit und ihre Einzigartigkeit. Tessa Thompson hat mich durch die dynamische Energie beeindruckt, die sie ausstrahlt, die inspirierende Ruhe ihrer Wesensart. Ich freue auf die Zusammenarbeit mit ihr, um eine neue Facette des femininen Kaleidoskops von Armani beauty zum Ausdruck zu bringen", kommentierte Giorgio Armani.Tessa Thompson fügte hinzu: "Unsere kulturellen Vorstellungen von Schönheit wandeln sich und werden inklusiver. An Armani gefällt mir besonders, dass die Marke jede Frau unterstützt und befähigt, sich gut und wohl in ihrer Haut zu fühlen."Thompson wurde in Los Angeles geboren und begann ihre Karriere im Theater, anschließend folgten kleinere Rollen im Fernsehen, bevor sie sich in der Filmbranche einen Namen machte. Ihren Durchbruch, der sie einem großen Publikum bekannt machte, hatte sie 2014 mit "Dear White People", gefolgt von Ava DuVernay's Film "Selma", ebenfalls aus dem Jahr 2014. Thompson ist auch für ihre Rolle in der für einen Emmy nominierten Drama-Serie "Westworld" bekannt. 2015 war Thompson in "Creed" zu sehen, im November 2018 in "Creed II". Zurzeit dreht sie Creed III. Thompson spielte Valkyrie in dem Marvel-Film "Thor: Ragnarok" 2017, gefolgt von "Avengers: Endgame" 2019, und wird in der Fortsetzung "Thor: Love and Thunder", die 2022 erscheinen soll, erneut in dieser Rolle zu sehen sein. 2019 zierte Thompson das Cover des TIME Magazine als Leader of the Next Generation. 2020 spielte sie in dem Film "Sylvie's Love" mit, den sie außerdem selbst produzierte. Vor kurzem wurde Thompson für ihre Rolle als Irene Redfield in Rebecca Halls im November 2021 auf Netflix veröffentlichten Film "Passing", der in den 1920er-Jahren spielt, von der Kritik gefeiert. Der Film ist eine Adaptation von Nella Larsens gleichnamigem Roman aus der Zeit der Harlem Renaissance in den 1920er-Jahren, in dem es um das Thema "Racial Passing" geht. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin gründete Thompson 2021 ihr eigene Produktionsfirma Viva Maude, für die sie für die Bildschirm-Adaptationen der Bücher "The Secret Lives of Church Ladies" und "Who Fears Death" eine First-Look-Vereinbarung mit HBO/HBO Max abgeschlossen hat. Außerdem kreierte Thompson für Hulu die Doku-Serie "Puzzle Talk", die zurzeit entwickelt wird und die sie selbst produzieren wird.Tessa Thompson wird die Testimonial-Riege der Marke Armani beauty rund um die Schauspielerinnen Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani und Greta Ferro, die Schauspieler Ryan Reynolds, Jackson Yee und Nicholas Hoult, und die Models Barbara Palvin, Madisin Rian und Valentina Sampaio bereichern. Jedes Armani beauty-Gesicht verkörpert auf eigene Art und Weise Giorgio Armanis Vision von Schönheit.Armani beauty - Schlichtheit, natürliche Eleganz und AuthentizitätSeit über 20 Jahren ist Armani beauty Garant für wunderschön texturierte Make-up-Produkte, Hautpflege mit wegweisender Spitzentechnologie, sowie Düfte mit besonders seltenen Inhaltsstoffen. Inspiriert von echten Menschen und ihren Bedürfnissen, wurde die Make-up-Linie kreiert, um natürliche Schönheit zu betonen, zu enthüllen statt zu verstecken. Dabei besticht die Marke durch eine Fülle namhafter Kult-Produkte: Die Foundations Luminous Silk und Power Fabric und die Make-up-Serie Neo Nude, die Mascara Eyes to Kill, der Lidschatten Eye Tint, der flüssige Lippenstift Lip Maestro und der brandneue Lippenstift Lip Power. Die Hautpflegelinie umfasst die charakteristische Anti-Aging-Pflege Crema Nera. Die Marke ist auch bekannt für ihre Duftkollektionen für Damen und Herren, darunter Acqua Di Giò, Code, S\u00ec und My Way, ebenso wie für ihre Haute Couture-Duftlinie Armani Privé.Contact: Cassandre.calleja@loreal.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1729774/Armani_beauty_Tessa_Thompson.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1677687/Armani_beauty_Logo.jpgPressekontakt:+337 85 13 39 00Original-Content von: Armani beauty, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135974/5127596