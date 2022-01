HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2607 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #59 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute geht es um Back to the Future, dra-Jay-Z vs. Tragedy today, FACC, Palfinger, Marinomed, arges Switch-Steuerrätsel Kryptos vs. Stocks. Erwähnt werden:Der wirkliche Mr. Market am Bild mit Andreas Kern: https://photaq.com/page/pic/86643 Rüdiger Landgraf, Robert Kleedorfer in "Ziemlich gut veranlagt" ganz hinten steuerlich sehr spannend: https://open.spotify.com/episode/1eeCeJZyW5B8x0akOoFS5s Die Jänner-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich ...

