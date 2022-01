Der Elektroauto-Hersteller Tesla wird am 26. Januar die endgültigen Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Darüber hinaus hat CEO Elon Musk via Twitter angekündigt, auf der Bilanzpressekonferenz noch ein Update zur Produkt-Pipeline zu geben.Tesla wird aller Voraussicht nach neben der Vorstellung der endgültigen Q4-Zahlen am 26. Januar noch ein Update zum Cybertruck und dem Semi-Truck geben. Zuletzt berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass sich der Rollout des Cybertrucks bis zum ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...