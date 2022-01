Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsplattform Moventum bietet ihre Services verstärkt internationalen Kunden an - und richtet daher nun ihren Vertrieb entsprechend aus: Seit Jahresbeginn ist Andreas Pál für die weltweiten Verkauf zuständig, so die Experten von "FONDS professionell".Er sei seit 2006 bei Moventum, wo er bislang Chef der Schwestergesellschaft Moventum a.s. in der Tschechischen Republik sei sowie die Vertriebsaktivitäten in Österreich und den osteuropäischen Nachbarländern leite. Diese Funktionen behalte er weiterhin neben seinen neuen Aufgaben. Im gleichen Zuge werde der Finanzdienstleister aus Luxemburg auch das Vertriebsteam für Deutschland, Österreich und die weltweiten Kunden vergrößern. (21.01.2022/fc/n/p) ...

