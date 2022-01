Die Supermarktkette Kaufland ist jetzt auch virtuell unterwegs: Mit "Kaufisland" hat sie eine eigene "Animal Crossing"-Insel eröffnet. Damit soll auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam gemacht werden. "Kaufisland" - so heißt die Kaufland-Insel im Nintendo-Spiel "Animal Crossing: New Horizons". Mit dem Projekt will der Supermarkt seine Nachhaltigkeitsstrategie präsentieren und macht auch einen Schritt, um neue Marketingmöglichkeiten mit Blick auf das Metaverse auszuprobieren. Mehr zum Thema Animal Crossing: Wie Joe Biden und BLM-Aktivisten das Videospiel als Plattform nutzen ...

