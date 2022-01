Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Yealink (Stock Code: 300628), ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, hat offiziell die Veröffentlichung seines neuen BH7X (https://www.yealink.com/product/headset-bh76?utm_source=pr_article&utm_medium=article&utm_campaign=headset_launch) Bluetooth-Headsets angekündigt, um den Anforderungen der überwiegend hybrid arbeitenden Bevölkerung gerecht zu werden.Mit der Einführung der WH6X DECT-Headsets hat Yealink seine Position als Anbieter von professionellen Headsets für den Büroeinsatz gefestigt. Das Unternehmen zielt auf die "Generation H" ab - eine hybride Gruppe von Berufstätigen, die einen dringenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Headsets haben - und versteht die Nachfrage nach einem Produkt, das die Arbeitsanforderungen kompetent erfüllt, dabei tragbar ist und flexibel genug für den gelegentlichen Gebrauch. Das neue Bluetooth-Headset BH7X ist die Lösung.Mit Hilfe des BH7X ist es einfach, überall einen Arbeitsplatz zu finden. Zu den Technologien und Komponenten, die das neueste Produkt von Yealink antreiben, gehören:- Ole Wolff Diaphragma- Audiocodec aptX auf Hi-Fi-Niveau- Intelligente dynamische aktive Geräuschunterdrückung (ANC)- Akustische Abschirmungstechnologie- Mehrere Mikrofone mit RauschunterdrückungDies ermöglicht eine exzellente Sprachqualität und -klarheit für den täglichen Gebrauch, ohne Kompromisse bei der Arbeit, in der Freizeit oder bei allgemeinen Anrufen, wo auch immer der Benutzer sich befindet. Das BH7X bietet außerdem kabelloses Laden und nahtlose UC-Kompatibilität, um die Produktivität am Arbeitsplatz weiter zu steigern.Das BH7X wurde für die Hybrid-Generation entwickelt und fügt sich mit seinem modernen Design und dem diskreten, versteckten Schwenkarm nahtlos in das Büro oder unterwegs ein.Neben dem BH7X wird die Yealink-Headset-Familie durch andere effektive Produkte wie das Yealink UH38 Premium USB-Headset ergänzt, das eine stabile Kommunikation mit Bluetooth- und USB-Doppelanschluss bietet. Für die persönliche Zusammenarbeit können interessierte Verbraucher auch die Yealink WH DECT-Serie für die All-in-One-Anrufsteuerung und die geräteübergreifende Nutzung in Betracht ziehen.Alle Geräte sind so konzipiert, dass sie problemlos mit der Yealink UC-Familie zusammenarbeiten und die Mitarbeiter in eine Zukunft mit hybriden Betriebs- und Kommunikationsanforderungen führen.Erfahren Sie mehr über die Yealink BH7X-Headsets auf der Einführungsveranstaltung https://www.yealink.com/bluetooth-headsets-new-product-launch?utm_source=pr_article&utm_medium=banner&utm_campaign=websiteInformationen zu Yealink Inc.Yealink (Stock Code: 300628) ist eine globale Marke, die sich auf Videokonferenz-, Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen mit erstklassiger Qualität, innovativer Technologie und benutzerfreundlicher Erfahrung spezialisiert hat. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen ist Yealink die Nummer 1 im weltweiten Marktanteil der SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2020). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte folgende Website: www.yealink.comPressekontakt ucinfo@yealink.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1726723/Yealink_announced_BH7X_Bluetooth_Headsets_meet_demands_predominant_hybrid_working.jpgPressekontakt:QiaoZhen Liu,+86-15927019619,liuqz@yealink.comOriginal-Content von: Yealink, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133912/5127712