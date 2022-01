ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US78440X8048 SL Green Realty Corp. 21.01.2022 US78440X8873 SL Green Realty Corp. 24.01.2022 Tausch 1,0306:1

US68276W1036 OneSmart International Education Group Ltd. 21.01.2022 US68276W4006 OneSmart International Education Group Ltd. 24.01.2022 Tausch 25:1

FR0010493510 Acheter-Louer.fr S.A. 21.01.2022 FR00140072P8 Acheter-Louer.fr S.A. 24.01.2022 Tausch 30:1

