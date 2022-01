Zehn Prozent: So groß ist der zuletzt gemessene europäische Anteil an der weltweiten Produktion von Halbleitern. Die EU-Kommission strebt jetzt eine deutliche Steigerung an. Europa will seine Beteiligung an der Chipproduktion ausbauen - dafür soll Anfang Februar 2022 der "European Chips Act" (zu Deutsch "Europäisches Chip-Gesetz") vorgestellt werden. Das kündigt Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, in einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum an. Mehr zum Thema Marktforscher: Halbleiter-Umsätze 2021 um ein Viertel gestiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...