Nach der Vorstellung seines neuen Führungsteams erläutert Tony Roma's an seinem runden Jubiläum seine Pläne für zukünftiges Wachstum mit der Mission, seinen Kunden weiterhin ein erstklassiges Restauranterlebnis zu bieten

ORLANDO, Fla., USA, Jan. 21, 2022 , dem weltweit größten Casual-Dining-Konzept und einer weithin anerkannten Restaurantmarke, die sich auf Ribs spezialisiert hat, feiert heute ihr 50-jähriges Bestehen. Am 20. Januar 1972 eröffnete der Firmengründer Tony Roma sein Flaggschiff-Restaurant Tony Roma's in North Miami, Florida. Das Restaurant wurde schnell zu einem der beliebtesten Lokale in Miami und fand seine Marktnische.



Über die Jahre strömten treue Kunden, Familien und Freunde wegen der beliebten Baby Back Ribs in das Restaurant. Diese besonderen Ribs entwickelten sich zu einer Spezialität des Hauses, die heute von Gästen aus aller Welt geschätzt wird. Heute, nach 50 Jahren erfolgreichen Wachstums und weltweiter Expansion, feiert das Unternehmen die Tatsache, dass es einer der bekanntesten Namen in der Restaurantbranche ist.

"Es gibt keine bessere Art und Weise, das Jahr 2022 zu beginnen, als diesen bedeutenden Moment für unsere 50 Jahre alte Marke zu feiern", so Ramon Bourgeois, CEO (Acting) & COO von Romacorp, Inc. "Mit Blick auf die nächsten 50 Jahre und darüber hinaus konzentrieren wir uns auf Wachstum, ein frisches neues Konzept, familienfreundliche Speiseerlebnisse und darauf, weiterhin unsere saftigen und schmackhaften Ribs zu servieren. Wir freuen uns darauf, noch viele Jahre lang Familien an einem Tisch zusammenzubringen."

Tony Roma's ist hocherfreut und fühlt sich geehrt, dass Würdenträger wie die Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses Val Demings Glückwünsche an das Unternehmen übermittelten, das seit fünf Jahrzehnten Familien und Communitys in Florida und auf der ganzen Welt bedient.

Tony Roma's ist ein familienfreundliches Vollservice-Restaurant mit Standorten auf 5 Kontinenten, das die weltberühmten Baby Back Ribs und weitere beliebte Menüklassiker serviert, z. B. Kicking Shrimp, Onion Loaf, Miami Burger, Sizzling Ribeye & Romaritas. Kürzlich stellte das Unternehmen sein neues visionäres Führungsteam vor, das den Weg für das nächste Wachstumskapitel der Marke ebnen soll, um die Marke Tony Roma's und das Angebot an gastronomischen Erlebnissen zu erweitern.

Im Laufe dieses Jahres will das Unternehmen einen über 280 Quadratmeter großen Restaurant-Prototyp eröffnen, zusammen mit dem etwa 46 Quadratmeter umfassenden Fast-Casual-Konzept Bones & Burgers, das für eilige Gäste gedacht ist und dabei in einem echten Schnellservice-Bereich dieselben hochwertigen Zutaten und frischen Zubereitungen bietet.

Das Unternehmen plant, in den nächsten zehn Jahren 200 Tony Roma's-Restaurants zu eröffnen, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten im Nahen Osten, in Asien und in den USA liegt. Die neuesten Tony Roma's-Standorte sollen diesen Sommer in North Carolina und noch vor Jahresende in Montana eröffnet werden.

Für weitere Details zu Tony Roma's sowie für Reservierungen besuchen Sie bitte TonyRomas.com.

Über Romacorp, Inc.

Romacorp, Inc. ist die Muttergesellschaft der Tony Roma's-Restaurantkette, dem weltweit größten, auf Ribs spezialisierten Casual-Dining-Konzept. Tony Roma's hat seinen Hauptsitz in Orlando, Florida, ist in 20 Ländern vertreten und gehört zu den weltweit bekanntesten Namen in der Branche. Das erste Tony Roma's-Restaurant wurde vor 50 Jahren in North Miami, Florida, eröffnet. Weitere Informationen zu Romacorp, Inc. und Tony Roma's finden Sie unter www.tonyromas.com .

