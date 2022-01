Nach einem kurzfristigen Anstieg geht es für Bitcoin runter auf unter 40.000 US-Dollar. Eine Trendwende will einfach nicht gelingen. Sehen wir nun einen längeren Bärenmarkt? Nachdem Bitcoin am 10. November 2021 ein Allzeithoch von 68.800 US-Dollar erreicht hatte, war die Euphorie groß. Der das ganze Jahr über erwartete sechsstellige Bitcoin-Kurs kam allerdings nicht mehr zustande. Stattdessen macht sich eine gewisse Art von Desillusion bei vielen Anlegern breit. Über Nacht verlor Bitcoin nun erneut rund 10 Prozent an Wert und notierte teils bei unter 38.000 Dollar. ...

