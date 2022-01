Wie schon in den Vortagen bauen die US-Börsen ihre Verluste zum Handelsschluss aus. Die Technologieindizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 brechen jeweils um mehr als zwei Prozent oder rund 300 Zähler ein. Auch der Dow Jones verliert mehr als 300 Punkte, der S&P 500 steht 1,6 Prozent unter Wasser.Der enttäuschende Quartalsbericht von Netflix am Donnerstagabend ist der jüngste Rückschlag für Technologieinvestoren. Die Aktien des Streaming-Giganten brechen am Freitag um 23 Prozent ein, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...