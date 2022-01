Altasciences freut sich über den Auftrag von Virpax Pharmaceuticals, Inc. ("Virpax") (NASDAQ:VRPX), eine erste Humanstudie mit Epoladerm (Diclofenac-Epolamin) zur Behandlung von chronischen Schmerzen im Zusammenhang mit Arthrose im Knie durchzuführen. Die Lieferung des Analgetikums erfolgt in einer vorgefüllten Vorrichtung zur Verabreichung als topischer Sprühfilm.

Die Studie wird im zweiten Quartal 2022 in der Abteilung für klinische Pharmakologie von Altasciences in Montreal, Kanada, durchgeführt. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Altasciences, um die Entwicklung dieses Schmerzmittels zu beschleunigen und solide Daten zur Unterstützung des FDA-Zulassungsverfahrens 505(b)(2) zu liefern", erklärte Anthony P. Mack, Chairman und CEO von Virpax.

Die firmeneigene Technologie von Virpax beinhaltet einen vorgefüllten Behälter für die therapeutische Anwendung eines klaren, schnell trocknenden Sprühfilms, der dünner ist als ein herkömmlicher Flüssigverband. Diese Technologie vermeidet das unbequeme und lästige Auftragen von Cremes oder Gels auf das Knie.

Altasciences verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Durchführung von klinischen First-in-Human-Studien, eine umfangreiche Datenbank von Studienteilnehmern und hochmoderne bioanalytische Einrichtungen beste Voraussetzungen, um fachkundige Beratung und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Ingrid Holmes, Vice President, Global Clinical Operations, von Altasciences, sagte: "Wir sind stolz darauf, mit Virpax zusammenzuarbeiten, um dieses wichtige Medikament auf dem Weg zur Zulassung weiter voranzubringen."

Altasciences verändert das traditionelle Outsourcing-Paradigma, indem Lösungen für die Arzneimittelentwicklung vereinfacht und optimiert werden, sei es für eine einzelne Dienstleistung oder einen synchronisierten Ansatz für CRO- und CDMO-Dienstleistungen, von der Auswahl der Leitkandidaten bis hin zum klinischen Konzeptnachweis und darüber hinaus.

Weitere Informationen über das Programm von Virpax Pharmaceuticals, Inc. erhalten Sie hier.

Über Altasciences

Altasciences ist eine integrierte Auftragsforschungsorganisation, die Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit einem bewährten, flexiblen Konzept für die präklinische und klinische Pharmakologie unterstützt, darunter mit Formulierungs-, Herstellungs- und Analyseleistungen. Seit über 25 Jahren kooperiert Altasciences mit Auftraggebern, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Wirksamkeitsnachweise, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

