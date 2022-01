Die Aktie der vergangenen Woche war vermutlich der französische Impfstoffentwickler Valneva. Am Mittwoch veröffentlichte das Unternehmen Studiendaten, die berechtigten Anlass zur Hoffnung geben, dass der neu-entwickelte Totimpfstoff VLA2001 auch vor der derzeit dominierenden Omikron-Variante schützt. Bei 87 Prozent der Probanden, die eine Dreifach-Dosis erhalten haben, haben sich neutralisierende Antikörper gebildet…

Diese Sensationsnachricht sorgte am Mittwoch für ein echtes Kursfeuerwerk. Die Aktie schoss 50 Prozent nach oben, musste einen (Groß-)teil dieser Gewinne im Anschluss aber schon wieder abgeben. So ging es am Donnerstag 22 Prozent nach und zum Wochenausklang weitere fünf Prozent. Wie es scheint, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...