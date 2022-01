Während US-Tech-Titel seit Jahresbeginn massiv absacken, halten sich die Kurse von Alibaba und Tencent - auf niedrigem Niveau - deutlich besser. Am Freitag ist aber unter anderem der Kurs von Alibaba zeitweise mehr als vier Prozent abgesackt. Passend dazu gab es gleich mehrere neue Nachrichten aus China.Die Ant Group, an der Alibaba zu einem Drittel beteiligt ist, wird mit einem Korruptionsskandal in Verbindung gebracht. Der Konzern soll Land besonders günstig erhalten haben, nachdem er sich an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...