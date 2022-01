Der Fernwartungsspezialist Teamviewer findet langsam aber sicher wieder in die Erfolgsspur zurück. Mit einem Plus von mehr als fünf Prozent am Freitag und einem Schluss von 14,99 Euro schloss die Aktie auf dem höchsten Stand seit dem 8. Oktober! Alle fünf Sitzungen wurden in der vergangenen Woche mit Kursgewinnen abgeschlossen. Die Börsen finden offenbar das Vertrauen zurück, nachdem Teamviewer solide Zahlen vorgelegt hatte…

Am vergangenen Mittwoch nahm das Unternehmen Stellung zu den Prognosen für die Zahlen von 2021 und 2022. 2021 dürften die Umsätze im Bereich von 505 Millionen Euro und damit innerhalb der Erwartungen liegen. Auch der Gewinn von rund 250 Millionen Euro trifft die Analystenschätzungen. ...

