Bei BioNTech ist derzeit so richtig der Wurm drin. Seit Ende November befindet sich die Aktie auf Talfahrt. Notierte die Aktie am 29.11. noch bei 375 US-Dollar, ging der Kurs am Freitag bei nur noch 150 Dollar aus dem Handel. Ein Minus von 60 Prozent in nur acht Wochen. In diesem Jahr beendeten die Mainzer elf der 13 Sitzungen an der Wall Street mit Kursverlusten von bis 13,7 Prozent!

Dabei dürfte das Unternehmen auch 2022 kräftig verdienen. Wie das Analysehaus Airfinity in einer neuen Studie herausfand, sollte der Umsatz für BioNTech/Pfizer mit dem gemeinsam entwickelten Impfstoff in diesem Jahr bei 42,7 Milliarden US-Dollar liegen. Ein Plus von 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch für 2023 dürfte ein Großteil der Umsätze aufgrund ...

