Ein Indie-Developer und Pokémon-Fan hat einen bizarren Ego-Shooter entwickelt. Ziel des Spiels ist es, die sonst so zutraulichen Monster zu töten, statt sie einzufangen. Die Fangemeinde ist gespalten. Die Welt von Pokémon ist bunt, fröhlich und sorgte seit ihrer Erschaffung dafür, dass Millionen Kinder auf der ganzen Welt bis heute Pokémontrainer werden wollen - hauptberuflich. Düster wurde es eigentlich nur, wenn Team Rocket auftauchte und versuchte, auf illegale Weise Pokémon in ihren Besitz zu bringen. Diese Versuche vergeigten die trotteligen Tollpatsche doch meistens selbst und am Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...