In einer Resolution fordern Vertreter von ETH, Unis und Pharma eine Vollassoziierung an das EU-Forschungsprogramm Horizon bis Ende 2022 und eine Innovationsoffensive vom Bund.Bern - Vertreter aus Wirtschaft und Forschung haben nach dem Aus des EU-Rahmenvertrags eine sofortige Schadensbegrenzung für die Hochschulen gefordert. Die Regierung müsse alles tun, um bis Ende Jahr einen vollen Anschluss ans EU-Forschungsprogramm Horizon zu erreichen. «Wir erleben die ersten Rückschläge», sagte ETH-Ratspräsident Michael Hengartner in einem Interview mit dem «SonntagsBlick».

