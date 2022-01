Ein neues Jahrestief bei DAX, Nasdaq und Bitcoin: Was sagt das Chartbild zur aktuellen Entwicklung? Die Wochenvorbereitung für Dein Trading. Die abgeschlossene Handelswoche startete zunächst positiv und hatte die 16.000er-Region im Fokus. Diese Marke wurde zunächst am Montag um 38 Punkte verfehlt. Somit nutzte der Index die Chance nicht, die es am US-Feiertag gab. Bereits zum Dienstag kehrte sich ...

