MIAMI, Jan. 23, 2022hat sich mithilfe ihrer Weiterbildungsabteilung, der Harvest Trading Cap Academy, dieses Jahr zum Hauptziel gesetzt, junge Menschen zu motivieren, zu inspirieren und zu fördern, die sich für neue Technologien, insbesondere im Bereich des Handels, begeistern.

Der CEO des Unternehmens, Jairo González, und sein Team haben einen Wettbewerb namens "TRADING CHALLENGE" ins Leben gerufen und organisiert, um Tausende von Händlern auf der ganzen Welt zu erreichen.

Um Menschen zur Teilnahme zu ermutigen, gibt es 6 Geldpreise zu gewinnen:

1. 5.000 US-Dollar



2. 2.000 US-Dollar



3. 2.000 US-Dollar



4. 2.000 US-Dollar



5. 1.000 US-Dollar



6. 1.000 US-Dollar



Vor allem möchte die Harvest Trading Cap AcademyHändler dazu animieren, ihre eigenen Erwartungen und Möglichkeiten auf das höchste Niveau zu bringen, so Jairo Gonzales. Die Vision geht über einen Handelswettbewerb hinaus, sie soll eine grenzenlose Gemeinschaft von Händlern auf der ganzen Welt schaffen. Harvest Trading Cap und die Harvest Trading Cap Academy sind für die großen Veränderungen zuständig, die unser Zeitalter braucht. Das Unternehmen stellt sich eine Welt vor, in der Investoren in der Mehrheit sind und allen Generationen und gesellschaftlichen Gruppen neue Möglichkeiten eröffnen.

Jairo Gonzálezsowie der Geschäftsführer Gregorix Polancound der professionelle Händler Luilly Guichardohaben mitgeteilt, dass die "TRADING CHALLENGE" darauf abzielt, die Community des Unternehmens zu erweitern und Händler aus verschiedenen Teilen der Welt zu erreichen. Auf diese Weise bringt die "TRADING CHALLENGE" Einheit innerhalb der Community, mit einem gerechteren und gemeinschaftlicheren Denken bei jedem Händler, unabhängig vom Stil und der Methodik, die sie jeweils für ihre Geschäfte auf den internationalen Finanzmärkten verwenden.

Das allgemeine Thema dieser "TRADING CHALLENGE" wird im Laufe von 4 Wochen behandelt, in denen sich jeder Teilnehmer wöchentlich verschiedenen Ausscheidungsherausforderungen stellen muss. Diese Herausforderungen müssen bestanden werden, um zur nächsten Woche überzugehen. Diejenigen, die es bis Woche 4 schaffen, haben die Möglichkeit, an einem persönlichen Treffen mit Jairo Gonzales und dem gesamten Team von Harvest Trading Cap und der Harvest Trading Cap Academyteilzunehmen.