News von Trading-Treff.de Videoanalyse am Wochenende: DAX, Nasdaq und Bitcoin bereits vor einer Bodenbildung? Darauf ziele ich mit dieser Chartanalyse inhaltlich ab. DAX unter Druck, Nasdaq wiegt schwerer Die abgeschlossene Handelswoche startete zunächst positiv und hatte die 16.000er-Region im Fokus. Diese Marke wurde zunächst am Montag um 38 Punkte verfehlt. Somit nutzte der Index die Chance nicht, die es am US-Feiertag gab. Im Wochenverlauf kam ...

