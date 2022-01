Das Analysehaus Airfinity hat in einer neuen Studie die Umsatzperspektiven der Impfstoffhersteller an die immer dominanter werden Omikron-Variante angepasst. Angesichts der milderen Verläufe und des damit geringer werdenden Impfdrucks rechnen die Experten für 2022 mit einem Gesamt-Impfstoff-Umsatz in Höhe von 85 Milliarden US-Dollar, nachdem man noch im vierten Quartal 118 Milliarden prognostiziert hatte.

Von diesen 85 Milliarden US-Dollar sollen 50 Prozent auf den Impfstoff von BioNTech/Pfizer entfallen. Satte 42,7 Milliarden US-Dollar. Doch trotz dieser Umsatzperspektive wird die Aktie seit Wochen regelrecht nach unten geprügelt. Allein seit Ende November hat BioNTech 60 Prozent an Wert verloren. Mit dem Minus von mehr als drei Prozent ...

