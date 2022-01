Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Der neue COVID-19-Test von Seegene, dessen Markteinführung für Ende Januar geplant ist, unterstützt schnelle, groß angelegte Labortests mit der gleichen Genauigkeit wie der herkömmliche PCR-TestSeegene Inc. (KQ 096530), Südkoreas führendes Molekulardiagnostik-Unternehmen, gab heute die bevorstehende Markteinführung des Allplex SARS-CoV-2 Fast PCR Assay bekannt, der PCR-Ergebnisse in nur 60 Minuten liefern kann. Nach Angaben des Unternehmens soll dieser Assay die Gesamtdurchlaufzeit auf ein Drittel reduzieren und die Testkapazität bei Krankenhäusern und Laboren verdreifachen, ohne dass zusätzliche Instrumente benötigt oder die Genauigkeit beeinträchtigt wird.Die Verkürzung der Durchlaufzeit ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: 1) Die Anwendung eines neuartigen, von Seegene entwickelten Enzyms, das die PCR-Prozesszeit auf die Hälfte reduziert; 2) Seegenes innovative extraktionsfreie Methode, die den Allplex SARS-CoV-2 Fast PCR Assay ohne Extraktion der Proben für PCR-basierte Tests durchführen kann. Dadurch wird die Gesamtdurchlaufzeit für jedes Ergebnis drastisch reduziert. Der neue Assay verringert die erforderliche manuelle Verarbeitungszeit und ermöglicht es den Einrichtungen, ihre Testkapazität pro Stunde zu verdreifachen"Dieser Assay ist die optimale Wahl für Labore und Krankenhäuser, die umfangreiche Tests durchführen, da er ihnen hilft, die Testkapazitäten sofort zu erweitern und gleichzeitig die Belastung des medizinischen Personals zu verringern", sagte Ho Yi, Chief Sales and Marketing Officer von Seegene. "Vorerst planen wir, große Testmärkte in mehr als 60 Ländern weltweit anzusprechen. Der nächste Schritt auf unserem Weg ist die Entwicklung eines neuen molekulardiagnostischen Goldstandard-Assays, der die Geschwindigkeit von Antigentests mit dem gleichen Genauigkeitsgrad, wie PCR-Tests erreicht."Der Allplex SARS-CoV-2 Fast PCR Assay zielt auf drei COVID-19-Gene - E, RdRP und N - ab, um COVID-19, unabhängig von den Varianten, zuverlässig zu detektieren. In klinischen Untersuchungen, die von 17 Labors in sieben Ländern durchgeführt wurden, zeigte dieser Assay die gleiche oder eine bessere Genauigkeit bei der Identifikation von COVID-19, als andere auf dem Markt erhältliche diagnostische Tests.Besuchen Siewww.seegene.de (http://www.seegene.com/) für weitere Informationen.Über Seegene, Inc.Seegene, Inc. wurde im Jahr 2000 in Seoul, Südkorea, gegründet und hat Niederlassungen in den USA, Kanada, Deutschland, Italien, Mexiko, Brasilien, Kolumbien und im Nahen Osten. Seegene, Inc. ist ein In-vitro-Diagnostik (IVD)-Unternehmen, das durch seine bahnbrechenden F&E-Aktivitäten innovative Technologien in Produkte umsetzt. Seegene verfügt über eigene patentierte Technologien, darunter DPO (Dual Priming Oligonucleotide) für die Amplifikation mehrerer Targets; TOCE für die Detektion mehrerer Targets in einem einzigen Kanal; MuDT, die weltweit erste Real-time-PCR-Technologie, die individuelle Ct-Werte für mehrere Targets in einem einzigen Kanal für quantitative Assays liefert; und mTOCE Multiplex-Mutationsdetektionstechnologie. Mit diesen hochmodernen molekulardiagnostischen (MDx) Technologien, die auf Diagnosekits und andere Hilfsmittel angewandt werden, hat Seegene die Sensitivität, Spezifität und Krankheitsabdeckung pro PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) auf ein noch nie dagewesenes Niveau erhöht, indem es präzise Multiplex-PCR-Produkte bereitstellt, die auf die Gene mehrerer Krankheitserreger abzielen und diese gleichzeitig pro Fluoreszenzkanal nachweisen. Diese Funktion spart erheblich Zeit und Kosten. Seegene setzt weiterhin neue Standards im Bereich MDx durch bahnbrechende Innovationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728443/N.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpgPressekontakt:Seegene Inc.,Jessica Park,+82-2-2240-6164,jypark2@seegene.comOriginal-Content von: Seegene, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121421/5128446