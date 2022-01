In Iran wird trotz Trockenheit und wenig Regen eine Dattel-Produktion in dem aktuellen Kalenderjahr von 1, 2 Millionen Tonnen erwartet, so eine Schätzung von dem Ministerium für Wirtschaftsangelegenheiten. In den ersten 4 Monaten des aktuellen Kalenderjahres (20. März bis 21. Juli) exportierte Iran mehr als 60.000 Tonnen Datteln an 52 Länder, sagte die Iranische Zollverwaltung...

Den vollständigen Artikel lesen ...