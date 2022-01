Swiss Prime Sites Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fonds

Emission für den Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial geplant



24.01.2022 / 07:00



MEDIENMITTEILUNG Die Fondsleitung des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial plant für März 2022 eine zweite Emission mit einem Volumen von ca. CHF 145 Millionen und einem Bezugsverhältnis von 1:1. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt per April 2022. Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Investoren haben die Möglichkeit vor Beginn der Zeichnungsfrist mittels Pre-commitments von vergünstigten Konditionen der Ausgabekommission zu profitieren. Zusätzlich wird eine Abstufung der Ausgabekommission ab höheren Zeichnungsvolumen gewährt. Detaillierte Informationen zur Transaktion werden kurz vor der Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet. Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial investiert direkt und mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an guten, bis sehr guten Lagen (AB-BA Ansatz) in der ganzen Schweiz. Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow Stabilität und Standorte an wirtschaftlich etablierten Lagen im Investmentfokus. Medienmitteilung (PDF) Zürich, 24. Januar 2022 Emission im März 2022 geplant

Liberierung Anfang April 2022

Bezugsverhältnis 1:1 mit einem Emissionsvolumen von ca. CHF 145 Mio. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Fabian Linke, Head Business Development & Fundraising

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 3.6 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von über CHF 600 Mio. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

