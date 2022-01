DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Fast Finance24 Holding AG übernimmt Mehrheitsbeteiligung an der E-Commerce Plattform Digisell.com



24.01.2022 / 08:00

Die Fast Finance 24 Holding AG übernimmt Mehrheitsbeteiligung an der E-Commerce Plattform Digisell.com Berlin, 24. Januar 2022. Die Fast Finance 24 Holding AG (FF24 Holding) gibt heute bekannt, dass sie eine Mehrheitsbeteiligung an der E-Commerce Plattform Digisell.com erworben hat. Die E-Commerce Plattform Digisell.com bietet Betreibern von Online-Shops, ähnlich wie Shopify, effektive Verkaufsinstrumente zur Optimierung und Erweiterung ihrer digitalen Verkaufskanäle. Auch für die erfolgreiche Transformation des Geschäftes von Offline zu Online stellt Digisell.com funktionale Lösungen bereit. Die ausgereifte KI-Analyse von Digisell.com sowie das Netzwerk aus inhouse entwickelten und externen Apps ergeben in ihrer Zusammenstellung ein umfassendes und weltweit einzigartiges Service-Angebot. Sören Jensen, CEO der Fast Finance 24 Holding AG, freut sich, mit Digisell.com eine innovative Lösung aus dem E-Commerce Bereich in das Portfolio der FF24 Holding einbinden zu können: "Mit Digisell.com haben wir eine fortschrittliche Lösung gefunden, die unsere Strategie der Schaffung eines digitalen Ökosystems ideal unterstützt. Mit Digisell, Pay, Payments, dem OK.secure Wallet und unseren weiteren Produkten und Dienstleistungen haben wir eine einheitliche und zukunftsweisende Struktur geschaffen, die nahezu alle Bereiche E-Commerce Kreislaufs abdeckt." Über den deutschen und europäischen E-Commerce-Markt

Allein der deutsche E-Commerce-Markt wird von Statista im Jahr 2022 auf umgerechnet 99 Milliarden Euro geschätzt und ist damit der fünftgrößte E-Commerce-Einzelmarkt der Welt. Dieselbe Quelle schätzt, dass der E-Commerce-Markt in der 27-Mitgliedstaaten der EU innerhalb weniger Jahre den Gegenwert von 500 Milliarden Euro übersteigen wird.



Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/ Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT.

