DJ PTA-CMS: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 124. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Roding (pta005/24.01.2022/08:07) - Im Zeitraum vom 17. Januar 2022 bis einschließlich 21. Januar 2022 wurden insgesamt 530 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 17. Januar 2022 bis einschließlich 21. Januar 2022 täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 17. Januar 2022 120 55,000 6.600,00 18. Januar 2022 115 55,000 6.325,00 19. Januar 2022 115 55,000 6.325,00 20. Januar 2022 90 54,500 4.905,00 21. Januar 2022 90 54,500 4.905,00

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 26. August 2019 bis einschließlich 21. Januar 2022 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 85.070 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen XETRA-Handelssystem.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

http://www.muehlbauer.de/company/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm/

Roding, den 24. Januar 2022

Mühlbauer Holding AG

Der Vorstand

Aussender: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft Adresse: Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding Land: Deutschland Ansprechpartner: IR Tel.: +49 (0)9461 952-0 E-Mail: georg.brandl@muehlbauer.de Website: www.muehlbauer.de

ISIN(s): DE0006627201 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

