Der amerikanische Energiekonzern Alliant Energy Corporation (ISIN: US0188021085, NYSE: LNT) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 42,75 US-Cents an seine Aktionäre aus. Die Zahlung erfolgt am 15. Februar 2022 (Record day: 31. Januar 2022). Gegenüber dem Vorquartal (40,25 US-Cents) ist dies eine Anhebung um 6,2 Prozent. Es ist die 305. vierteljährliche Dividende in Folge. Das Unternehmen zahlt seit dem ...

