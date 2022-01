Der Rückschlag am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zu Wochenbeginn zunächst fortsetzen. Am Montagmorgen wurde der DAX -1,94% zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 15.519 Punkte taxiert. Nachdem er zu Jahresbeginn noch an seinem Rekord von 16.290 Punkten gekratzt hatte, rückt nun die exponentielle 200-Tage-Linie bei 15.369 Punkten als Anlaufziel in den Fokus. In diesem Bereich hatte sich der Kurs im Oktober, ...

