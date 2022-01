Die südafrikanisch-niederländischen Holding Steinhoff startet die neue Woche heute Morgen direkt mit leichten Kursgewinnen. Auf der Handelsplattform Tradegate verbessert sich die Aktie vorbörslich um etwas mehr als zwei Prozent und klettert damit wieder über die Marke von 0,30 Euro. Diese Woche könnte für Steinhoff ohnehin zur Woche der Wahrheit werden. Insbesondere der Freitag könnte neue Erkenntnisse bringen.

Denn am 28. Januar wird Steinhoff seinen Jahresbericht für 2021 veröffentlichen. Interessant dürfte dabei vor allem ein Blick auf die Verschuldungsrate des Konzerns sein, auf dem jedes Jahr Zinszahlungen in Höhe von einer Milliarde Euro lasten! An der Börse hängt die Aktie unter ...

