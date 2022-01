Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die Auswirkungen des Microsoft-Activision-Deals und einen Finanzmathematiker, der gegen Bitcoin wettert. Was haben "Halo", "Skyrim" und "Call of Duty" gemeinsam? Alle drei Games gehören zu Microsoft. Letzteres ging erst in der vergangenen Woche über den ganz großen Ladentisch, als der Redmonder Konzert den Spiele-Publisher Activision Blizzard gekauft hat. Im Vorverkauf jedenfalls. Bis der Deal komplett fix ist, wird es wohl noch eine Weile dauern. Schon jetzt ist aber klar: Der Kauf von Activision ...

Den vollständigen Artikel lesen ...