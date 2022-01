Am 26. Januar 2022 veröffentlicht Tesla die Zahlen zum Q4 2021. Zwar wird die Produktionskapazität so schnell wie möglich ausgebaut, sodass der Konzern per Ende 2021 936000 Einheiten absetzen konnte. Dies stellt eine Output-Steigerung um 87 Prozent gegenüber dem gesamten Output von 2020 dar. Die Marktteilneher erwarten jedoch von Tesla geometrisches Wachstum, was im erwarteten KGV 2024 von 72,70 zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...