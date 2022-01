Nach der Übernahme von Activision Blizzard steht für Microsoft-Anleger am Dienstagabend bereits das nächste Highlight an: die Zahlen des zweiten Quartals des Fiskaljahres 2022. Sowohl die Analystenschätzungen als auch die firmeneigene Prognose zeigen weiterhin in Richtung Wachstum:Beim Umsatz erwarten die Analysten im Q2/22 rund 50,9 Milliarden Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Wachstum von 18 Prozent entsprechen würde. Das Management selbst rechnet im "Intelligent Cloud"-Segment ...

